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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التنمية الصناعية ترفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بالصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية

محمد عبد الكريم
محمد عبد الكريم
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قرر المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية تيسيرا على المستثمرين الصناعيين وسرعة أداء الخدمة لهم، وتشمل تلك المحافظات كل من الوادى الجديد وأسوان والمنيا وقنا والأقصر والبحر الاحمر.

وصرح عبد الكريم، بأن القرار يأتي في إطار توجه رئيسي و خطة متكاملة تتبناها الهيئة لتفعيل مكاتبها وفروعها بمختلف المحافظات و ربطها إلكترونياً بالمقر الرئيسي، في ضوء مشروع الميكنة الإلكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية، وذلك لضمان وصول الخدمة بصورة متكاملة للمستثمر لاسيما في محافظات الصعيد تحقيقا لرؤية الدولة في دعم مناخ الاستثمار بمحافظات جنوب مصر، حيث تم تحويل مكاتب الهيئة بتلك المحافظات إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي. 
وأوضح المهندس محمد عبد الكريم، أن الهيئة أصبحت تملك 23 فرع و5 مكاتب على مستوى الجمهورية، كاشفاً عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.

للتيسير على المستثمرين سرعة إنهاء الإجراءات هيئة التنمية الصناعية ترفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بالصعيد تحويل 6 مكاتب إقليمية بالصعيد إلى فروع رئيسية اللامركزية في تقديم الخدمات الصناعية على مستوى الجمهورية
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