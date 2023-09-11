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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأساقفة: نحن نعمل من أجل الله وليس قادة الكنائس

الدكتور سامى فوزي
الدكتور سامى فوزي
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افتتح الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أولى جلسات مجلس كنائس إبروشية مصر، بحضور قساوسة الكنيسة وأعضاء المجالس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في بداية كلمته: الله يريدنا أن نستخدم المواهب التي التى أعطاها لنا، لنخدم الآخرين داخل الكنيسة والمجتمع، مؤكدًا أن هدفنا دائمًا خدمة الله وليس قادة الكنيسة.

وأضاف رئيس الأساقفة:أعطانا الله مواهب طبيعية، إذ تتمثل الوزنات والعطايا الصالحة في العمر والصحة والوقت والعقل والمال والعمل والعائلة، فكل تلك العطايا يهبها لنا الله لوقت محدد لنستثمرها في الخدمة والعبادة.

واختتم رئيس الأساقفة: كل ما نفعله هنا على الأرض قليل مهما كانت وزناتنا ومواهبنا، لهذا نحتاج أن نتواضع ونعترف أننا مهما فعلنا فهو قليل أمام عطايا الله لنا.

تضمن اليوم وقت للصلاة والتسبيح ومجموعة من القراءات الكتابية، بالإضافة لتقديم محاضرة من القس الكنن مدحت صبري للحديث عن الكنيسة ومجلسها ، وقاد المطران أنطوني بول مساعد المطران لإقليم الإسكندرية مجموعات المناقشة عن تحقيقي الرؤية والإرسالية.

كما اخُتتم اليوم بمحاضرة من الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة تحت عنوان"التواصل الفعال بين الكنيسة المحلية والإبروشية.

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إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الكنيسة والمجتمع جميع القديسين كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك
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