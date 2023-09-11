رئيس الأساقفة: نحن نعمل من أجل الله وليس قادة الكنائس

افتتح الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أولى جلسات مجلس كنائس إبروشية مصر، بحضور قساوسة الكنيسة وأعضاء المجالس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في بداية كلمته: الله يريدنا أن نستخدم المواهب التي التى أعطاها لنا، لنخدم الآخرين داخل الكنيسة والمجتمع، مؤكدًا أن هدفنا دائمًا خدمة الله وليس قادة الكنيسة.

وأضاف رئيس الأساقفة:أعطانا الله مواهب طبيعية، إذ تتمثل الوزنات والعطايا الصالحة في العمر والصحة والوقت والعقل والمال والعمل والعائلة، فكل تلك العطايا يهبها لنا الله لوقت محدد لنستثمرها في الخدمة والعبادة.

واختتم رئيس الأساقفة: كل ما نفعله هنا على الأرض قليل مهما كانت وزناتنا ومواهبنا، لهذا نحتاج أن نتواضع ونعترف أننا مهما فعلنا فهو قليل أمام عطايا الله لنا.

تضمن اليوم وقت للصلاة والتسبيح ومجموعة من القراءات الكتابية، بالإضافة لتقديم محاضرة من القس الكنن مدحت صبري للحديث عن الكنيسة ومجلسها ، وقاد المطران أنطوني بول مساعد المطران لإقليم الإسكندرية مجموعات المناقشة عن تحقيقي الرؤية والإرسالية.

كما اخُتتم اليوم بمحاضرة من الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة تحت عنوان"التواصل الفعال بين الكنيسة المحلية والإبروشية.

1d4a0f40-d79a-4623-8ecd-937f5d304168

9303cd62-077a-46f0-93ed-84b57d9003d8

0fb06a3c-cb5f-44e8-8b6f-93ed04de085d

a2d0137b-fa82-4d45-be73-aedd24fa31ad

8dd04510-b6c0-44db-9b34-347812c94893

41f44fac-d86e-4319-b2a9-f707330880ea

63187263-728b-4078-9be9-e0d4fcc67715

28ce4319-fead-49f4-af35-5bf4485d785e

720dc489-f108-49c0-af41-83967a3c66be

aa59f095-450f-4361-8307-a72d5eab9490

3cc61990-e3d4-4f38-867d-b2a455c9e75e

6bee9153-1994-4816-ad62-cbba6634716d

2e8897c5-aabb-45f4-a1ce-6942954b03a2

6424a095-7a0a-404e-b280-39e0f11806c0

5c0072e7-8684-4c5d-abbb-6ae0baa6fd0b

f3c6b791-5cf5-4718-bc2a-3c77ac63f592

3583916e-e1c5-4486-8048-1f6c0bf5ee9f

71a41b5d-4c61-46cf-bc50-c942af8b55e8

e09e328a-c2d0-4caf-b832-2a609fa5f883

059dd99e-b249-401a-814c-2cb2ed0b6f3d

d9b24312-b2ee-4925-b03c-c64f556bb44c