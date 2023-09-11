بالفيديو.. المرور: كثافات أعلى كوبري أكتوبر وشارع الهرم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس، ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى نصل حتى غمرة، مشيرة إلى أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافات مرورية، ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وتابعت، أن هناك كثافات نسبية عند منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل ومنطقة الأميرية، وظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة فى منطقة الكورنيش من المظلات وحتى وسط البلد، أما المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات.

وأوضحت، أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية، وبقية شارع الهرم يشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وهناك كثافات مرورية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل وكثافات مرورية أخرى تبدأ في الزيادة من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.