بعد الإعلان عن الابن الـ11.. تعرف على أولاد إيلون ماسك

العائلة مكون أساسي في حياة أي شخص، حتى وإن كان هذا الشخص إيلون ماسك، رجل الأعمال والملياردير الشهير ورائد الفضاء الذي يمتلك شركات مثل تسلا وسبيس إكس. يبدو أن العائلة هي أيضًا مكونًا مهمًا في حياة ماسك، حيث يملك أحد عشر طفلًا من عدة علاقات وزيجات. تتنوع العلاقات والأسماء في هذه العائلة بشكل لافت، مما يثير الفضول حول حياة ماسك الشخصية والعائلية.

نبدأ بسرد أسماء أبناء إيلون ماسك:

نيفادا ألكسندر ماسك: وُلد في عام 2002 من علاقة إيلون ماسك مع زوجته الأولى جوستين ويلسون.

فيفيان ماسك: هي واحدة من التوأمين اللذين وُلدا في عام 2004 من نفس العلاقة.

غريفين ماسك: هو الشقيق التوأم لفيفيان وُلد في نفس العام من نفس العلاقة.

كاي ماسك: وُلد في عام 2006، وهو واحد من الثلاثة التوائم الذين أنجبتهم جوستين ويلسون في نفس العلاقة.

ساكسون ماسك: هو التوأم الثاني من الثلاثة وُلد في عام 2006.

داميان ماسك: هو التوأم الثالث من الثلاثة وُلد في نفس العام.

إكس آي آي آي تويلف ماسك: وُلد في عام 2018 من علاقة إيلون ماسك مع جرايمز.

إكس دارك سايد ريل ماسك: هي الابنة الثانية من جرايمز وإيلون ماسك، وُلدت في عام 2022.

تاو (تيكنو ميكانيكوس) ماسك: الابن الأحدث الذي تم الكشف عنه في عام 2023.

التوأمان الذين وُلدوا في نوفمبر 2021: لم يتم الكشف بعد عن أسمائهما أو تفاصيل إضافية.

فيفيان جينا ويلسون: ابنة إيلون ماسك من زوجته الأولى جوستين ويلسون، ولكنها تغيرت جنسيًا وأصبحت فتاة وتم فصلها تمامًا عن والدها.

يتضح من خلال تلك الأسماء الغريبة والمتنوعة أن إيلون ماسك يمتلك عائلة معقدة ومثيرة للفضول. علاوة على ذلك، فإن تفاصيل العلاقات بينه وبين أمهم متنوعة أيضًا، حيث تشمل زوجته الأولى وجرايمز وعلاقات سابقة أخرى. تبقى الأسرار حول حياة إيلون ماسك وعائلته جزءًا لا يمكن تجاهله من الشخصية الغامضة لهذا الرجل الذي يسعى باستمرار إلى تحقيق الإنجازات في مجالات التكنولوجيا والفضاء.