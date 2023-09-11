انعقاد جمعية عمومية مركز شباب ميت أبو غالب وعدم اكتمال النصاب بدمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ، أنه عقدت بمقر مركز شباب أبو جريدة ،إدارة الروضة و إشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة ، الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023 .

ويتضمن جدول الأعمال اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز ،بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات .

ولم تحضر النسبة القانونية المقرره لصحة انعقاد الجمعية العمومية ، وعليه يفوض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بند الميزانية ، يتم إرساله إلي الجهاز المركزى للمحاسبات لفحصه و مراجعته .

ويتم عقد الجمعيات العمومية ، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018 .

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب ، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن نقل نادى دمياط من المجموعة التاسعة للمجموعة السابعة في لعبة كرة القدم.

واضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ، أنه قرر اتحاد الكرة نقل نادي دمياط من مجموعة الدقهلية "المجموعة التاسعة " الى مجموعة بورسعيد "المجموعة السابعة" .

و تضم مجموعة بورسعيد ١١ نادي و هم نادي الرباط و الانوار عن محافظة بورسعيد ،و نادي الجمارك عن محافظة بورسعيد ،ونادي كابسي عن محافظة بورسعيد ، ونادي الشهداء عن محافظة الاسماعيلية ،ونادي فايد عن محافظة الاسماعلية ،ونادي النوبة عن محافظة السويس ومركز شباب قرية عامر عن محافظة السويس ،ونادي شرم الشيخ جنوب سيناء ،ومركز شباب الوادي عن جنوب سيناء ،و مركز شباب الطور عن محافظة جنوب سيناء،مركز شباب ابو زنيمة عن محافظة جنوب سيناء، بالاضافة لنادي دمياط ليكتمل العدد ١٢ نادي بهذه المجوعة