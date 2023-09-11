نقل نادي دمياط خارج مجموعة الدقهلية في تصفيات كرة القدم

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن نقل نادى دمياط من المجموعة التاسعة للمجموعة السابعة في لعبة كرة القدم.

واضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ، أن اتحاد الكرة قرر نقل نادي دمياط من مجموعة الدقهلية "المجموعة التاسعة " الى مجموعة بورسعيد "المجموعة السابعة" .

و تضم مجموعة بورسعيد ١١ نادي و هم نادي الرباط و الانوار عن محافظة بورسعيد، ونادي الجمارك عن محافظة بورسعيد، ونادي كابسي عن محافظة بورسعيد، ونادي الشهداء عن محافظة الاسماعيلية، ونادي فايد عن محافظة الاسماعلية، ونادي النوبة عن محافظة السويس ومركز شباب قرية عامر عن محافظة السويس، ونادي شرم الشيخ جنوب سيناء ،ومركز شباب الوادي عن جنوب سيناء، ومركز شباب الطور عن محافظة جنوب سيناء، مركز شباب ابو زنيمة عن محافظة جنوب سيناء، بالاضافة لنادي دمياط ليكتمل العدد ١٢ نادي بهذه المجوعة.

ويهبط من هذه المجموعة فريقان إلي الدرجة الرابعة وليس فريق واحد يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية في محافظة دمياط.

وكثفت مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، إدارة الشباب جهودها استعداداتها لانطلاق ماراثون الدور الثانى من النسخة 10 علي ملاعب مركز شباب مدينة دمياط" الساحة الشعبية" وملعب مركز شباب دمياط الجديدة .

وتنطلق فعاليات الدور الثاني بدوري مراكز الشباب النسخه العاشره لعام 2024/2023 على مستوى مراكز شباب دمياط يوم الاحد الموافق 9/10 / 2023 ، بتواجد أمنى لتأمين أحداث المباريات ، مع وجود رجال الإسعاف في حالة وجود أي إصابة ، لسرعة علاج أي مصاب .

وأشار الدكتور وليد الشاذلي إلي تجهيز الملاعب المقام عليها مباريات الدورى، وتوفير سيارة إسعاف بكل ملعب مباراة حفاظا علي الأرواح، مشيرا إلي ضرورة إلمام جميع الفرق وإدارييها بالشروط الخاصة بالدورى من خلال النشرات الموزعة علي مراكز الشباب المشاركة في الدورى من خلال صفحة إدارة الشباب بالمديرية علي فيسبوك.

ويأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.