بالفيديو.. فيضانات تجتاح الصين بسبب عاصفة مدارية

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد فيضانات تجتاح الصين بسبب عاصفة مدارية.

وتستمر العاصفة التي تضرب الصين بالتسبب في فيضانات بعد أمطار غزيرة شهدتها منطقة قوانغشي، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الإثنين أن فرق الإنقاذ في مقاطعة بوباي الريفية بمنطقة قوانغشي سارعت على متن زوارق سريعة لانتشال الأشخاص إلى بر الأمان منذ مساء أمس الأحد، حيث أدت المياه التي يزيد منسوبها عن مترين (6.6 قدم) إلى تقطع السبل بالسكان القاطنين في منازل منخفضة الارتفاع.

وفي المناطق الجبلية، تسببت الانهيارات الأرضية في تدمير الطرق وانهيار الجسور. وسجلت إحدى محطات الأرصاد الجوية في بوباي رقمًا قياسيًا محليًا بعدما بلغ هطول الأمطار مستوى 511.5 ملليمتر (20 بوصة)، أي أكثر من معدل ربع هطول الأمطار السنوي في المنطقة.