قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 مواطنا من الضقة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 15 مواطنا من مدن الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 11 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، كما اعتقلت شقيقين من بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد أن داهمت منزل ذويهما في البلدة وفتشته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من المزرعة الغربية، شمال رام الله، بعد مداهمة منزله وهو ما زال يتلقى العلاج، نتيجة إصابته بالرصاص الحي قبل أقل من عام، كما اعتقلت شابا من مدينة جنين، وداهمت عدة منازل، والعبث بمحتوياتها في منطقة البيادر من الحي الشرقي.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي المصايف بمدينة رام الله، واندلعت مواجهات، بالإضافة لاقتحامها قرية الطيبة غرب جنين، وداهمت عدة أحياء، وشنت حملة تمشيط واسعة.