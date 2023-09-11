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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: فوز عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بولاية جديد بعد حصوله على 76% من الأصوات

عمدة موسكو سيرجي
عمدة موسكو سيرجي سوبيانين
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أعلن موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية فوز عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بولاية جديدة؛ بعد حصوله على 76.39% من الأصوات في الانتخابات التي انتهت أمس.

وذكر الموقع - وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين - أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز 100% من الأصوات، موضحا أن عدد الأصوات لسوبيانين كانت 2 مليون و114 ألفا و499 ناخبا، موضحا أن مرشح الحزب الشيوعي ليونيد زيوغانوف، حفيد رئيس الحزب غينادي زيوغانوف - والذي حل في المرتبة الثانية - حصل على 374 ألفا و265 صوتا (8.11% من مجموع الأصوات).

وأوضح الموقع أن الحاكم الحالي أندريه فوروبيوف احتفظ بمنصبة في انتخابات مقاطعة موسكو بعد حصوله على 83.68% من الأصوات، أي أكثر من ثلاثة ملايين صوت، مقابل 6،37% من الأصوات للمرشح الشيوعي الذي احتل المرتبة الثانية.

 

روسيا عمدة موسكو سيرجي سوبيانين
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