قبل وداع الصيف.. آلاف المصطافين على شواطئ جنوب سيناء

توافد الآلاف من المصطافين على شواطئ مدن محافظة جنوب سيناء السياحية بداية من راس سدر حتى مدينة طابا؛ تزامنا مع آخر شهور المصيف، وقبل وداع فصل الصيف في 21 سبتمبر الجاري؛ للاستمتاع بجوها الهادئ، وطبيعتها الخلابة، ومياهها النقية التي تشبه لوحات الزجاج التي تكشف ما بداخلها، ورمالها البيضاء.

ففي مدينة راس سدر شهدت شواطئ المدينة، إقبالًا كثيفًا من المصطافين من أبناء المدينة وزوارها من المحافظات المجاورة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وكانت منطقة ٣٠٦ بكورنيش رأس سدر السياحي، قد اكتظت بالآلاف من المواطنين؛ للاستمتاع بالكورنيش في ثوبه الجديد، والخدمات المقدمة من خلال المحال المتعددة لتقديم الوجبات والمشروبات، والمثلجات، فضلا عن استمتاع الأطفال بركوب الدراجات.

وأكد المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، لـ"البوابة نيوز" أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أنهت جميع استعدادات مشروع ٣٠٦ بكورنيش المدينة؛ لاستقبال زوارها والمقيمين بها لقضاء الإجازات وعطلة العام الهجري الجديد، لافتا إلى أن المدينة بلغت ذروتها في استقبال ضيوفها، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتنمية المدينة كونها إحدى الوجهات السياحية المهمة.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر، إلى أن المدينة تحظى باهتمام كبير من قبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، معلنا جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء العطلات والاجازات طوال العام وليس في فصل الصيف فقط، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات بمجلس مدينة رأس سدر لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدي على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات وإزالتها في المهد، مشيرا إلى تشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

وفي العاصمة طور سيناء نظمت إدارة إحدى الشواطئ، فعاليات مختلفة لرواد الشاطئ والمصطافين من أهالي المدينة وزوارها، حيث شهد الشاطئ لأول مرة “مدفع الفوم” وسط فرحة وتفاعل من الجميع خاصة الأطفال مع التقاط الصور التذكارية، في جو ترفيهي بديع رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها حاليا معظم محافظات الجمهورية.

وتحرص إدارة الشواطئ على إدخال البهجة والسرور على رواد الشواطئ، ولاقى مدفع الفوم إقبالا كثيفا وإعجابا من المصطافين سواء من أهل المدينة أو زوارها خاصة الأطفال، ومدفع الفوم عبارة عن فوهة مدفع تشبه مدفع رمضان، متصلة بخزان مياه وصابون سائل ومحرك كهربائي لدفع المياه بقوة لتحول المياه إلى رغوات من الصابون، كما أن جميع المواد المستخدمة صحية تماما، وليس لها أثر ضار على الصحة العامة، وتعمل على ترطيب الجو في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وتعد شواطئ العاصمة طور سيناء قبلة الأهالي وزائري المدينة للهروب من حرارة الصيف، لقضاء الإجازة الصيفية بشكل ممتع بدون الشعور بأي ملل، وهو ما نجح فيه الجهاز التنفيذي في محافظة جنوب سيناء، وعلى رأسهم المحافظ اللواء خالد فودة، في إنشاء ممشى أهل مصر وكورنيش يتباهى به كل رواد المكان.

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