تاييبه: ناقلات طائرات صينية تتواجد في جنوب شرقي تايوان تتجه إلى المحيط الهادئ

كشفت وزارة الدفاع التايوانية عن تواجد مجموعة من ناقلات طائرات صينية في جنوب شرقي تايوان تتجه نحو غربي المحيط الهادئ.

ونقلت صحيفة ( تايوان نيوز) المحلية عن الدفاع التايوانية قولها "إن تشكيلا بحريا صينيا بقيادة حاملة الطائرات شاندونغ اجتاز مسافة 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) في طريقه إلى جنوب شرق تايوان اليوم الاثنين ودخل غرب المحيط الهادئ للتدريب.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت ابتداء من الساعة 5:40 صباحا، 11 طائرة عسكرية صينية، بما في ذلك مقاتلات J-16، في منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان وأن قواتها قامت "بالرد المناسب".

وشاركت شاندونغ، التي تم تكليفها في عام 2019، في التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان في أبريل الماضي، في غرب المحيط الهادئ كما أبحرت عبر مضيق تايوان في يونيو الماضي.

وتعتبر بكين تايوان أرضا صينية، لكن تايوان ترفض مزاعم الصين وتتعهد بالدفاع عن نفسها، ومنذ عام 1979، وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسياسة "الصين الواحدة"، وبموجب هذه السياسة، تتمتع أمريكا بعلاقات رسمية مع الصين، وليس تايوان، لكن الولايات المتحدة لا تزال تدعم الجزيرة وقد وعدت بمساعدتها في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك إمدادها بالأسلحة.