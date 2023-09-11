أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 269 ألفا و210 جنود منذ بدء العملية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 269 ألفا و210 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و560 دبابة و8 آلاف و767 من المركبات المدرعة و5 آلاف و839 من النظم المدفعية و760 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و512 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و19 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و370 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 872 من المعدات الخاصة و4 آلاف و628 طائرة مسيرة وإسقاط 1455 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.