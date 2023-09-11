خلال الأسبوع.. تفاصيل تفقد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء لقطاع جنوب سيناء

قام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بزيارة لقطاع جنوب سيناء وخلال الزيارة بدأ بهندسة كهرباء دهب تفقد خلاله شبكة المدينة واستمع إلى شرح عن أحمال المدينة والحمل الاقصى الذي وصلت إليه المدينة حيث لأول مره يصل الحمل الي ٢٤ميجاوات، واطلع علي الاحمال المستقبلية نظرا لزيادة الطلب على الطاقة بالمدينة وكذلك اطلع علي المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بالمدينة من المعروف ان سيادته قد قرر منذ شهر وبصفه عاجله تدعيم المدينة بمغذيين جديدين بطول ٦ك متر كابلات ١/٤٠٠ وذلك لمجابهة الاحمال المستقبلية بالمدينة وتم فرد الكابلات من محطة محولات دهب الي موزع هندسة كهرباء دهب وسوف يتم إطلاق التيار خلال هذا الأسبوع وذلك في ظل التطوير الكبير الذي يقوم به لكافة شبكات وقطاعات الشركة المختلفة كما قرر إعادة تأهيل هندسة دهب وانشاء مركز خدمة عملاء على احدث المواصفات الفنيه والعالميه كما شدد علي ضرورة ان تكون مهمة الشبكة مطابقة للهوية البصرية ، كما شدد علي ضرورة حسن واستقبال المواطنين وأنها كافة الإجراءات لهم في زمن قياسي كما شدد ايضا علي ضرورة التعاون التام مع مجالس المدن والجهات المعنية وكافة الجهات الحكومية كما قرر تكليف قطاع المشروعات بإعادة تأهيل كافة ممتلكات الشركة لتليق بشركة القناه لتوزيع الكهرباء والعاملين بها كما اطلع سيادته علي سجلات الاعطال والصيانة والتحصيل والمشتركين الجدد والمنصه وسجلات فحص العدادات.

ثم توجه بعد ذلك إلى هندسة كهرباء طابا واطلع علي احمال المدينة وأقصى حمل وصلت إليه ونظرا لان مدينة طابا تغذي من مصدر واحد مما يؤثر على المدينة في حالة اجراء الصيانات او السيول او اي اعطال اخري قرر سيادته البدء فورا في عمل تغذيه بديلة ليكون هناك مصدرين مختلفين لتغذية المدينة نظرا لأهمية الاستراتيجية لمنطقة طابا كذلك طالب بالبدء فورا في عمل التوسعات الأزمة بعد دراسة الاحمال المستقبلية لهذا المنطقة المهمه لتستوعب وتلبي كافة القدرات الكهربائية المستقبلية كذلك اطمن علي الاحمال والقدرات الكهربائية بمنفذ طابا البري كما تفقد سيادته نقط توصيل الكاميرات بمنطقة طابا والجاري العمل بها كما قام بزيارة لمحطة محولات طابا كما كلف قطاع كهرباء جنوب بالبدء فورا في عمل الدراسات الفنيه الأزمة لتوصيل الكهرباء للمنطقة الصناعية بمدينة نويبع.

تيسيرات كبيرة وتقسيط مريح لاصحاب المنشأت السياحية

وخلال اجتماعه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في اجتماع مطول حضره الساده رؤساء المدن والساده مستشاري محافظ جنوب سيناء وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء وقدم المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء شرح كافي ووافي عما تقوم به من تنفيذ مشروعات قومية في محافظة جنوب سيناء وكذلك تدعيمات لكافة شبكات مدن جنوب سيناء وكذلك خطط الاحلال والتجديد والتوسعات لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المشاريع والمواطنين في المحافظة وكذلك مشروع التجلي الاعظم بمدينة سانت كاترين وكذلك خططة الشركة للانتهاء من التجمعات التنموية بالمحافظة كذلك انشاء مراكز خدمه عملاء علي احدث مستوي عالمي علي غرار مركز خدمه عملاء شرم الشيخ ثم أعقب ذلك اجتماع موسع حضره مستثمري شرم الشيخ وذلك لوضع حلول قابلة للتنفيذ لمديونيات قطاع السياحة بشرم الشيخ وتحدث السيد المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء وقال ان الشركه قدمت كل التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوي من أجل المساهمة فى تعافي قطاع السياحة من سنة 2011 ثم حادث الطائرة الروسية ثم جائحة كورونا وان الشركة رغم الظروف الاقتصادية العالمية التزمت بكافة قرارات مجلس الوزراء واليوم وبعد ان تعافي قطاع السياحة جاء الدور على هذا القطاع للوفاء بالتزاماته تجاه الدولة المصرية والشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها ورغم ذلك الشركة تقدم كافة التيسيرات لتقسيط هذه المديونية.

ثم تحدث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذي اشاد بما قدمته شركة القناه لتوزيع الكهرباء من تيسيرات كبيرة وتقسيط مريح لهذه المديونيات التي لها سنوات وأصبحت قيمة الجنيه اقل الان من قيمته في السابق وانه وجب على أصحاب المنشآت السياحية التقدم فورًا لدفع او تقسيط المديونية وانه لاحجة لأحد في عدم السداد بعد أن أصبحت المدينة وكافة المنشآت السياحية بها كامل الاشغلات ولايوجد مكان فاضي بكافة فنادق المدينه وتم إعطاء مهله تبدء من غدا ولمدة أسبوعين لتوفيق أوضاع جميع الفنادق مع شركة القناه لتوزيع الكهرباء والا سوف تتخذ الشركة اجرائتها لتحصيل كافة مستحقاتها.

تفقد مشروع الريف المصري

في اطار متابعة رئيس شركه القناه لأداء كافة قطاعات الشركة المختلفة لتقيم أدائها والوقوف على المشروعات القومية التي تنفذها الشركة واذالة اي عقبات تواجه العمل قام المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء بزيارة تفقدية لقطاع كهرباء جنوب سيناء استهل جولته بتفقد موزع اكبر مشروع تنموي زراعي تقوم الدولة به في جنوب سيناء مشروع الريف المصري لزراعة 25000خمسه وعشرون الف فدان ثم تفقد بعد ذلك انشاء خطوط الجهد المتوسط داخل المشروع وطالب بضرورة الانتهاء من تجهيز الطرق داخل المشروع حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من تركيب كافة خطوط الجهد المتوسط كما طالب بضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والعالمية كما طالب سيادته ان يتم تجهيز الاعمده علي الارض قبل زراعتها وان يتم البدء فورا في شد اسلاك الجهد المتوسط للخطوط التي تم زراعتها كما طالب بوضع جدول زمني محدد لانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر واحد حضر الزيارة عددا من مسؤولي الريف المصري بجنوب سيناء.