أنتوني موديست يلمح إلى انضمامه للأهلي

لمح المهاجم الفرنسي أنطوني موديست لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق عن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي بعدما اجتاز الكشف الطبي مساء الأحد.

ويستعد المارد الأحمر للإعلان الرسمي عن صفقة انطوني موديست لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق.

ونشر انطوني موديست عبر حسابه الرسمي عبر استوري الانستجرام رموز تعبيرية كنوع من أنواع التلميح للانتقال إلى الأهلي.

وكشفت تقارير صحفية ان انتوني موديست وقع على عقود انتقاله إلي الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء المتواجد في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يصل موديست للقاهرة اليوم الإثنين لتصوير الفيديو الخاص بتقديمه رسميا.