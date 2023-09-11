تفاصيل ضبط المتهم بترويج أخبار كاذبة بسبب فيديو تجارة العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية متضمنًا الادعاء بقيام بعض الأشخاص بإجراء عمليات بيع وشراء لعملات أجنبية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بإجراء عمليات بيع وشراء لعملات أجنبية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وتبين أنهم (سائق و4 أشخاص يعمل طرفهم" يحملون جنسية إحدى الدول")، وبمواجهة السائق قرر بأن المبالغ المالية "الظاهرة بمقطع الفيديو" ثمن شراء الأشخاص سالفى الذكر "الذين يعمل طرفهم" لبعض المأكولات من أحد مطاعم.. وبإستدعاء صاحب المطعم أيد ما جاء بأقوال المذكور.

عقب تقنين الإجراءت تم ضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لنشره أخبار كاذبة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

