طائرة سويسرية تصل إلى إسبانيا دون حقائب ركابها

تفاجأ ركاب مسافرون برحلة على متن طائرة سويسرية حطت رحالها في مدينة بيلباو بإسبانيا قادمة من زيوريخ، بدون أمتعتهم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وقالت صحيفة "بليك" السويسرية اليومية إن الطائرة التي تعمل لصالح شركة الطيران "إديلويس" توجهت إلى بلباو يوم السبت دون قطعة واحدة من الأمتعة.

وأضافت الصحيفة أن الشركة كانت على علم بذلك وقت الإقلاع، لكنها لم تبلغ الركاب بها، فيما أوضح الطيار أن هناك نقصا في الموظفين المؤهلين.

وأشارت "بليك" إلى أن ركاب الرحلة التابعة للخطوط الجوية السويسرية والمتجهة إلى المدينة الواقعة في شمال إسبانيا، انتظروا لأكثر من ساعتين مساء السبت أمام الحزام الناقل الذي توضع عليه الحقائب لكن من دون جدوى.

وقال الركاب للصحيفة إنه لم يكن هناك أي موظف سويسري على الأرض في بلباو، وأنهم انتظروا بعد ذلك أكثر من ساعتين لتسلم أمتعتهم قبل أن يبلغهم موظفو شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا" بأن الطائرة هبطت بدون أمتعة على متنها.

وذكرت الصحيفة أنها تلقت العديد من الرسائل من الركاب المعنيين، حيث أشاروا إلى أن الطائرة أقلعت متأخرة ساعة ونصف الساعة عن موعدها.

ووفقا للصحيفة، أشار الطيار إلى أن سبب هذا التأخير يعود إلى نقص في الموظفين المؤهلين، بالإضافة إلى نقص في العمال المكلفين بتحميل الامتعة.

وفي توضيح للصحيفة، أكد الناطق باسم الخطوط الجوية السويسرية كافين أمبالام، في تصريح لـ"بليك"، أنه ولأسباب تشغيلية تم اتخاذ قرار الإقلاع وعلى متنها 111 راكبا بدون أمتعة.

وأوضح كافين أمبالام أن السبب لاتخاذ قرار الاقلاع بدون أمتعة، هو الحاجة إلى اصطحاب الركاب من بلباو والعودة بالطائرة إلى زيورخ قبل إغلاق المطار ليلا.