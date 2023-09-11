بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 30ر13 نقطة ليسجل 21ر7023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة، جراء تداول 3ر163 مليون سهم عبر 8406 صفقات نقدية بقيمة 13ر25 مليون دينار كويتي.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 30ر13 نقطة ليسجل 21ر7023 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة، جراء تداول 3ر163 مليون سهم عبر 8406 صفقات نقدية بقيمة 13ر25 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 59ر1 نقطة ليغلق عند 78ر5717 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر119 مليون سهم نفذت عبر 5117 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر19 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 27ر7710 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 9ر43 مليون سهم عبر 3289 صفقة بقيمة 2ر15 مليون دينار.