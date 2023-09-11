الضفة الأخرى.. باحث في شؤون أمريكا اللاتينية: الترغيب والترهيب من وسائل الإخوان للتحكم في مسلمي البرازيل

قال إسماعيل البصري، الباحث في شؤون أمريكا اللاتينية، إنه تنظيم الإخوان بدأ فى التواجد فى دول أمريكا اللاتينية وتحديدا فى البرازيل سنة 1965، وذلك إثر احتجاز السلطات السورية المدعو أحمد على الصيفي على ضوء لقائه وعقده مع قيادات تنظيم جماعة الإخوان فى سوريا وتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية فى عام 1964، وبعدها بشهور قليلة توجه "الصيفي" إلي البرازيل.

وأضاف البصري، خلال لقائه مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الصيفي اتجه إلي البرازيل للبحث على ملاذ آمن للتنظيم بعد التضييق عليهم فى البلاد العربية مثل مصر وسوريا ولبنان، لافتا إلى أنه سنة 1987 أنشأ جمعية الدعوة فى أمريكا اللاتينية، والتي تلقي بها دعما غير محدود وكبير جدا خصوصا من أعضاء وجمعيات جامعة الإخوان فى دول الخليج.

وأكد أن الترغيب والترهيب وسائل الإخوان للتحكم في مسلمي البرازيل، كما أن إخوان البرازيل تحكموا فى تجارة الحلال، موضحا أن الصيفي جمع أموالا طائلة عن طريق المؤتمرات وجمع التبرعات.