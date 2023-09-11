تحطم طائرة خلال عرض جوي في هنغاريا

أفادت وكالة " أ ف ب" بتحطم طائرة أثناء عرض جوي في هنغاريا، مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها وإصابة 4 آخرين على الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع في مطار زيكيسفيرفار، على بعد 70 كيلومترا من بودابست.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه "بالإضافة إلى الطيار، كان هناك راكب آخر على متن الطائرة، وقد لقيا مصرعهما معا بشكل مأساوي على الفور".

ووثقت في وقت سابق كاميرا اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أخرى مقاتلة من طراز "ميغ-23" خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية، ولم يصب أحد بأذى على الأرض فيما نجا الطياران بالقفز بالمظلة.