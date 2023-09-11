حالة طارئة في طائرة رئيس الوزراء الكندي تبقيه ليلة إضافية في الهند

أكدت السلطات الكندية أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اضطر أمس الأحد لتمديد إقامته في الهند بعد قمة مجموعة العشرين G20 في نيودلهي بسبب عطل في طائرته، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ترودو أن الطائرة "تواجه صعوبات تقنية لا يمكن حلها خلال الليل" مضيفا "وفدنا سيبقى في الهند حتى يتم اتخاذ ترتيبات بديلة".

هذا وقد وصل ترودو إلى الهند يوم الجمعة لحضور اجتماع قادة مجموعة العشرين وكان يفترض أن يعود إلى كندا الأحد بعد وضع إكليل من الزهور على ضريح المهاتما غاندي الذي يقف وراء استقلال الهند، ولكن مشكلة تقنية أرغمته على البقاء ليلة إضافية.

وذكرت شبكة "سي تي في" الكندية أن الطائرة من نوع "ايرباص" مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى" التي تواجه فيها صعوبات.