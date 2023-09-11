إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة "طيران الصين" بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها

تم إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة طيران "إير تشاينا" لدى هبوطها في سنغافورة بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها، بحسبما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء يوم الأحد.

وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرباص وهي من طراز "إس إي إيه 320 نيو" والبالغ عددهم 146 راكبا وأفراد الطاقم التسعة بسلام بعد الهبوط عند حوالي الساعة 04.15 مساء بالتوقيت المحلي.

وأفادت الوكالة نقلا عن بيان أصدرته هيئة الطيران المدني في سنغافورة، بأنه تم إخماد الحريق الذي اشتعل في المحرك الأيسر.

وأضاف البيان أن هناك تسعة ركاب أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاقهم للدخان الناتج عن الحريق، كما أصيبوا بسحجات أثناء عملية الإجلاء.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، اشتعال الحريق في الجزء الخلفي من المحرك الأيسر للطائرة أثناء خروج الركاب منها إلى المدرج عبر منزلق الهروب.