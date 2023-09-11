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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع البيلاروسية: مينسك ترد بضبط النفس على انتهاكات المسيّرات الأوكرانية لحدودها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، أن مينسك تحاول التصرف بضبط النفس عندما تنتهك طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية حدودها، جاء ذلك حسبما ﺃفادت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وقال ريفينكو: "نحن نفهم الاستراتيجية. نحن بحاجة إلى تفاهم متبادل طبيعي وعلاقات ودية مع أوكرانيا".

وأشار إلى أن أوكرانيا لم تستخدم في الآونة الأخيرة حرس الحدود لحماية الحدود، بل استخدمت قوات الدفاع الإقليمية ووحدات أخرى "تتصرف بشكل استفزازي".

وأكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس جاء ردا على السلوك العدواني للغرب على حدود الدولة الاتحادية.

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