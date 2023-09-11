الضفة الأخرى.. نبيل نعيم: جماعة الإخوان أغنى تنظيم إرهابي

قال نبيل نعيم، خبير حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية عندما تدخل نقابة أو أي تجمع تضع أعينها على أقوى شخص وتحاول تحييده أو تحتويه تحت جناحها، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية أكثر ما يُميزها أنها أقوى ماديًا وتنظيميًا من أي جماعة أخرى.

وأضاف “نعيم”، خلال لقائه مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن جماعة الإخوان الإرهابية نجحت في السيطرة على الجماعات الموجودة على الساحة، وهم أغنى تنظيم بالفعل على أرض الواقع ويستطيعون من خلال قدرتهم المادية الرهيبة محاربة كل التيارات، مستشهدا بعناصر تلك الجماعة الإرهابية في المدن الجامعية عام 1979 وكانوا حينها يرصدون 20 جنيها لكل من ينضم إليهم وكان ذلك المبلغ كبير جدا في هذا التوقيت، فضلا عن المساحة الكبيرة التي منحها إياهم الرئيس محمد أنور السادات.