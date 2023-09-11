ads
الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي ادعاءات الجماعة الإرهابية بشأن وفاة نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوضح مصدر أمنى أن حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة نزيل "محبوس على ذمة إحدى القضايا بالسجن المشدد (7) سنوات" بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل يرجع لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى المركز إلا أنه توفى أثناء تلقيه العلاج نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وبسؤال شاهدى الواقعة من النزلاء المتواجدين معه أيدوا حدوثها على النحو المشار إليه .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة للتحقيق.

الاخوان لجماعة الإخوان الإرهابية وفاة نزيل
ads