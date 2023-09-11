وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولى للكاراتية التقليدي

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي بالدكتور جلبرتو جارتنر رئيس الاتحاد الدولى للكاراتية التقليدي والمستشار رامي المكاوى رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدولى وذلك لدعوه وزير الرياضة لحضور الماستر كورس الدولى والتى ينظمها الاتحاد الدولى للكاراتية التقليدي بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى فى الفترة من ١١ حتى ١٣ سبتمبر الحالى.

وتناول اللقاء استعدادت منتخب مصر للكاراتية التقليدي والذي يستعد لخوض منافسات البطولة الإفريقية وبطولة مصر الدولية والتى سوف تنطلق منافستها بمصر ايام "١٤ -١٥-١٦ " سبتمبر الحالى.

كما ناقش وزير الشباب والرياضة استعداد منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العالم فى اوزباكستان اكتوبر المقبل

ورحب وزير الرياضة برئيس الاتحاد الدولى للكاراتية التقليدي وبتواجده بمصر على هامش البطولة .

ومن جانبه نقل رئيس الاتحاد الدولى للكاراتية التقليدي لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، موافقة الاتحاد الدولى للعبة على انشاء فرع للاتحاد الدولى بمصر ليكون اول فرع يتم إقامته فى العالم بمصر حيث يوجد مقر رئيسي واحد فقط للاتحاد بالبرازيل ولا يوجد اي فرع للاتحاد بالعالم وسيكون فرعه فى مصر هو الاول .

من جانبه اثني وزير الرياضة على اختيار مصر لتكون أول مقر بالعالم للاتحاد الدولى وهذا يدل على ثقة الاتحادات الدولية فى مصر نتيجة لامتلاك مصر لكم كبير ومؤهل حسب المواصفات والمقاييس الدولية من المنشات والبنية التحتية ، بالاضافة لنجاح مصر فى تنظيم العديد من البطولات الدولية والقارية بلغت اكثر من ٣٢١ بطولة ما بين دولية وقارية .

حضر الاجتماع سينسي جوميز عضو اللجنة الفنية العليا بالاتحاد الدولى

وسينسي اليجيو رئيس لجنة الحكام الدولية وسينسي سادى عمر المدير التنفيذي للاتحاد الدولى

والمدير المالى للاتحاد سينسي روي مارشال

الجدير بالذكر ان منتخب مصر للكاراتية التقليدي هو بطل افريقيا ويحتل المركز الثانى على العالم بالتصنيف الدولى ويمتلك بين صفوفه العديد من الأبطال المميزين.