إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة الفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إشارة تفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب الجبانات، ووجود مصابين، وتعطل جزئي بحركة المرور.



وأسفر الحادث عن إصابة شخصين باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.



وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.