محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلًا مدارس" لبيع المستلزمات والزي المدرسي بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء اليوم، معرض "أهلًا مدارس"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أمام مبنى جمعية الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور، المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي تشتمل على كافة مستلزمات المدارس من ملابس وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية، بالإضافة إلى بعض اللوازم المنزلية مثل المنظفات والشامبو، وغيرها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة، وتوفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، طوال فترة المعرض الذي سيستمر حتى منتصف شهر أكتوبر القادم.

وأشار المحافظ، أن معارض "أهلًا مدارس" تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

ووجه "الأنصاري"، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، بالتوسع في إنشاء معارض أهلًا مدارس بجميع مراكز المحافظة، وزيادة الكميات المعروضة من السلع بها، مع المتابعة المستمرة لهذه المعارض، لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

3b74fd89-3a27-4fba-bee1-1d45eee3efef

820adf0a-3e59-4044-aedf-664a9243c290

f16ce7c2-64cc-4b06-a4b8-531c2113d21c