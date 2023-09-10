الضفة الأخرى.. داليا عبد الرحيم تكشف خطة الإخوان الخبيثة لإنعاش جسدهم المترهل

قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير «البوابة»، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن تنظيم الإخوان يعاني من أزمة خطيرة داخل الوطن العربي والإسلامي؛ لأنهم فقدوا مصداقيتهم لدى الشارع وانكشف أمرهم ومخططهم للمواطن العادي وأيضا النخبة، وأصبح البديل الوحيد أمامهم حاليًا هو غزو أوروبا لنشر أفكارهم الخبيثة بعد إعادة إنتاجها، والهدف وراء ذلك تجنيد الأجيال الجديدة لإنعاش الجسد المريض والمترهل.

وأضافت «عبد الرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نجاح الجماعة الإرهابية في الانتشار في أوروبا، ونشر فكرهم هناك أمر وارِد، والسلاح الأهم يتمثل في القوى الاقتصادية الضخمة التي تشكلت منذ خمسينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا، ومع الثراء المادي الفاحش لا بد من التنبيه على وجود دول صاحبة مصلحة في دعم تلك الجماعة الإرهابية لتحقيق أهداف معينة متشابكة ومتكاملة.

وأوضحت أن تنظيم الإخوان الإرهابي في الماضي والحاضر بارع في التضليل الفكري وتجارة المظلومية، ودومًا ما يتحدثون عن السجون والتعذيب، والاضطهاد، والمعتقلات، وغياب الديمقراطية، وسيطرة حكومات ديكتاتورية.