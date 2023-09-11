إصابة 3 أشخاص بينهم سيدتين في حادث انقلاب دراجه نارية بطريق السليين بالفيوم

شهد طريق طريق السليين/ سنهور بدائرة محافظة حادث انقلاب دراجه ناريه وذلك بسبب تجاوز السائق مطب صناعي أثناء قيادته بسرعة زائدة، مماأدى لاختلال عجلة القيادة في يده، وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، مما تسبب في أصابة 3 أشخاص بينهم سيدة وطفلة بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.



تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق السليين/ سنهور، ووجود عدد من المصابين.



وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة وطفلة باشتباه كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهم محمود محمد (22 سنة)، وفايزة السيد (35 سنة)، ونرمين الحكيم (10 سنوات).

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم،

وتم تحرر المحضر اللازم الواقعه، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.