مباحثات جزائرية-إيطالية حول تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجال القضائي

بحث وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي مع رئيس مجلس الدولة بإيطاليا لويجي ماريوتي، اليوم الأحد، واقع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي، وبحث سبل تطويرها في مختلف الميادين، لاسيما في الجانب المتعلق بالقضاء الإداري.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، بمقر وزارة العدل الجزائرية بالعاصمة، لرئيس لمجلس الدولة الإيطالي.

وبحسب بيان وزارة العدل الجزائرية، يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة الإيطالي للجزائر للإشراف على اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين هذه الهيئة القضائية الإيطالية ووزارة العلاقات مع البرلمان الجزائرية (الشؤون النيابية).