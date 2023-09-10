صور .. بمشاركة محمد صلاح المنتخب الوطني يستعد لودية تونس

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي ، في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شارك في مران المنتخب ٢٠ لاعبًا على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل وعلي جبر عمر كمال و أحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي و حسام عبد المجيد و أحمد فتوح و طارق حامد و سام مرسي و حمدي فتحي و محمود حماده و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي و عمر مرموش و ابراهيم عادل ومصطفي محمد و محمد شريف و أسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول والأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة .

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