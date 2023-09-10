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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صور .. بمشاركة محمد صلاح المنتخب الوطني يستعد لودية تونس

منتخب مصر
منتخب مصر
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واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي ، في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شارك في مران المنتخب ٢٠ لاعبًا على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل وعلي جبر  عمر كمال و أحمد رمضان بيكهام  ومحمود مرعي و حسام عبد المجيد و أحمد فتوح و طارق حامد  و سام مرسي و حمدي فتحي و محمود حماده  و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي و عمر مرموش و ابراهيم عادل ومصطفي محمد و محمد شريف و أسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول والأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة .

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محمد صلاح المنتخب الوطني مباراة ودية أمام منتخب تونس
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