زلزال المغرب.. ارتفاع أعداد الوفيات إلى 2122 حالة و2421 مصابًا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أول أمس إلى 2122 وفاة و2421 مصابا.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن عدد الوفيات في إقليم الحوز بلغ 1351 شخصا، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بمدينة مراكش، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بأقاليم ومدن ورزازات وأزيلال وأكادير إداوتنان، والدار البيضاء الكبرى، واليوسفية وتنغير.

وتواصل كافة السلطات المعنية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أمر بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على المباني الحكومية حدادا على أرواح ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت عددا من المدن المغربية مساء الجمعة الماضية، وتم تحديد مركزها بمنطقة إيجغيل بإقليم الحوز، بقوة تزيد عن 7 درجات بمقياس ريختر.