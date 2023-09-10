محاكمة المتهم بسرقة سيارة مواطن بالزاوية الحمراء

تنظر محكمة جنح الزاوية الحمراء محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة مواطن باستخدام ونش بسبب خلافات بينهما بسبب الميراث.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل سرق سيارة مواطن بأسلوب السحب بمنطقة الزاوية الحمراء.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القليوبية)؛ لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" باستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث.