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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اتحاد الصحفيين بأوروبا: بعض قرارات قمة العشرين غامضة وعلينا الحذر منها

قمة العشرين
قمة العشرين
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كشف علي المرعبي، أمين اتحاد الصحفيين بأوروبا، دلالات قرارات قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أن القراءة الأولية لنتائج قمة العشرين تحمل مؤشرات كثيرة على جمود القرارات التي لاتبدو واضحة حتى الآن.

وقال خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية دينا سالم في برنامج "المراقب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن من بين القرارات التي اتخذت بشكل فضفاض، هو إصلاح الهيكل المالي العالمي، مرددا: "وضعوا القرار دون توضيح آليته".

وأضاف: "هل يمكن إصلاح الهيكل المالي العالمي عن طريق صندوق النقد الدولي أم بالتبادل التجاري العالمي، أم هناك متغيرات أخرى".

وتابع: "القرارات الخاصة بالتغير المناخي، جاءت غير محددة للآليات المتخذة او الخطة اللازمة لمواجهة التغير المناخي"، مشيرا إلى أن إنضمام الاتحاد الأفريقي لفمة العشرين يعد ضمن الإيجابيات للقمة، متخوفا من أن يكون بهدف استنزاف ثروات القارة السمراء.

وأكد أن مشروع النقل الكبير يشوبه الكثير من الغموض والحذر، لأنه يوضح أنه سيمر عبر إسرائيل، ما يدفعنا البحث عن أهدافه فلما لم يمر من خلال الإمارات أو لبنان أو سوريا، مشددا بضرورة النظر في تأثير ذلك المشروع على عائدات قناة السويس.

علي المرعبي اتحاد الصحفيين بأوروبا قمة مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي
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