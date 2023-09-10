رئيس جامعة المنيا يتفقد انتظام إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بالطب والصيدلة

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم جولة تفقدية لمقر الكشف الطبي للطلاب الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا، والذي يؤديها اليوم الطلاب المقبولين بكليتي الطب البشري بصالات الأنشطة بمبني متحف الفنون، وطلاب الصيدلة بصالات الأنشطة خلف كلية الطب، والتي انطلقت فعالياته اليوم العاشر من سبتمبر وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الجامعة، وتستمر حتى الثاني من أكتوبر القادم لجميع كليات الجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبد العزيز، عميد كلية الصيدلة، ود. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء الكليات، والدكتورة صفاء عثمان حسن، مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، والأطباء أعضاء الإدارة، وأعضاء الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومكاتب رعاية الطلاب بكلا الكليتين.

وأكد رئيس الجامعة على تواجد كافة الأطقم الإدارية بالكليات التي يؤدي طلابها الكشف الطبي، حرصاً علي حسن الاستقبال للطلاب، والالتزام بالضوابط التي أقرتها الجامعة تسهيلاً عليهم لمنع التكدس، موجهاً إلى عقد لقاءات تعريفية للطلاب الجدد علي هامش أعمال الكشف الطبي، لتعريفهم بالحياة الجامعية والالتزام بأعرافها وتقاليدها، وأهمية ممارسة الأنشطة الطلابية؛ لكونها أساس لصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم ورعايتها.

وحرص رئيس الجامعة خلال الزيارة باللقاء مع الطلاب الجدد وتهنئتهم بالعام الجامعي الجديد والترحيب بهم، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً وتحقيق التميز في دراستهم الجامعية.