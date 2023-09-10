غدًا.. الزمالك يخوض آخر ودياته قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي

يخوض فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، غدا الإثنين، آخر مبارياته الودية أمام فريق سيراميكا كيلوباترا استعدادا للموسم الجديد، وبروفة أخيرة قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر له يوم 16 من الشهر الجاري .

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

وخاض الزمالك لقاء السكة الحديد الودي من ثلاثة أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة، وذلك بطلب من المدرب الكولومبي أوسوريو .

فيما سيكون لقاء الغد بين الزمالك وسيراميكا من شوطين بشكل طبيعي، مدة كل شوط 45 دقيقة .

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.