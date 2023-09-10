تعرف على موعد مباراة المنتخب الأوليمبي وروسيا.. غدًا

يواجه المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره منتخب روسيا وديا غدا الاثنين في المباراة الثانية ضمن الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر ان يلتقي الفراعنة الصغار مع نظيره الروسي وديا غدا الاحد بإستاد السويس الساعة السابعه مساء.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبى كلا من: «حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر».