المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة روسيا في المباراة الثانية

اختتم منتخب مصر الأولمبى اليوم الاحد تدريباته لمواجهة المنتخب الروسي للمحليين وديًا للمرة الثانية غدًا الاثنين، على استاد السويس، استعدادا لأولمبياد باريس.

ويخوض المنتخب الأولمبي مباراتين روسيا للمحليين ضمن معسكر المنتخب استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة الفراعنة الشباب كلا من: «حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر».