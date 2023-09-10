تفاصيل عقد أنتوني موديست مع الأهلي.. مليون و750 ألف دولار راتب سنوي

حسم النادي الأهلي صفقة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند السابق في الميركاتو الصيفي الحالي على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال ساعات عقب وصول اللاعب إلى القاهرة غدا.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أخبار الانتقالات، حسم الصفقة وانضمام موديست إلى صفوف النادي الأهلي خلال الساعات الماضية في صفقة انتقال حر.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل وقيمة الراتب السنوي للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست في النادي الأهلي خلال مدة عقده التي ستكون موسمين.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن موديست سيحصل على مليون و750 ألف دولار في الموسم الأول، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى.

وأضاف المصدر أن هناك بند في عقد اللاعب ينص على أن النادي الموسم الثاني يكون اختياري بالنسبة للأهلي، حيث يحق للنادي انهاء التعاقد بعد الموسم الأول في حال عدم تقديم “موديست” مستوى مميز أو فشله في الظهور بشكل جيد وعدم اقتناع الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يوقع أنتوني موديست على عقود انتقاله لصفوف النادي الاهلي لمدة موسمين قادمين، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يصل القاهرة غدا الاثنين، من أجل التوقيع والإعلان رسميًا عن الصفقة.

أنتوني موديست صاحب الـ35 عامًا لعب للعديد من الأندية في فرنسا وألمانيا خلال مسيرته الكروية، وانضم لـ بوروسيا دورتموند عام 2022 وسجل هدفين في 28 مباراة.