الخميس .. حمد المرزوعي يناقش "القهوة العربية في الأدب والشعر" بمكتبة مصر العامة

يناقش حمد علي سلمان المزروعي خبير واستشاري القهوة العربية القهوة في الأدب والشعر" بمكتبة مصر العامة الخميس المقبل.

وأشار الباحث حمد المرزوعي أن القهوة العربية بمكانة مرموقة في المجتمعات العربية، وتبجّلها القيم العشائرية بطقوس من الاحترام، وذلك دفع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) إلى إدراجها ضمن قائمة التراث غير المادي عام 2015.

وأكد حمد المرزوعي ورغم تعدد الروايات حول كيفية اكتشافها، يبقى ثابتا أنها بدأت من اليمن وعشقتها المجتمعات البدوية ومنها مجتمع العراق.

وأشار أن الشعر الشعبي تطرق إلى القهوة العربية في قصائده، مثل قصيدة مظفر النواب "مرينا بيكم حمد" التي غناها الفنان ياس خضر، ويقول في مطلعها "مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل وسمعنا دك القهوة وشمينا ريحة هيل".

وشاع ذكر القهوة العربية في الأمثال الشعبية مثل "صدك بطران من يتمركص الفنجان، ما يدري الجمر شسوى بالدلة"، وتعني أن الفنجان يجهل معاناة الدلة، إشارة إلى تجنب سرعة الظن، وغيرها كثير من القصائد والأشعار.

IMG-20230910-WA0021