ياسر إبراهيم يواصل التأهيل في تدريبات الأهلي

واصل ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش مران الأهلي الذي أقيم اليوم بملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية في “الجيم” بالإضافة إلى الجري حول الملعب من أجل تجهيزه لمواجهة السوبر الأفريقي.

وخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي، قبل مران اليوم لتحديد موقفه من العودة للمشاركة في التدريبات، بعد تعرضه للإصابة في آخر أيام معسكر النمسا والتي أظهرت نتيجة الأشعة إصابته بشد في العضلة الضامة.

يلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الجمعة المقبل، في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف بالسعودية، ببطولة السوبر الإفريقي.