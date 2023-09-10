"صينية بطاطس" مكافأة أحمد فهمي لحل فزورة سفاح الجيزة

نشر الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور له خاص بمسابقة لجمهوره، والفائز له "صينية بطاطس" مكافأة له.

وكتب فهمى: "نفسك تكسب صينية بطاطس سفاح الجيزة، جاوب على سؤال المسابقة، وقولنا إيه إللى هيحصل لجابر في آخر حلقة".

تصاعدت الأحداث فى الحلقة الخامسة والسادسة من المسلسل، خاصةً بعد أن تمكنت رجال الأمن من التوصل إلى السفاح، ولكنه هرب فى اللحظات الأخيرة.

تدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية لسفاح يرتكب العديد من الجرائم، فى القريبين منه فى محيط دائرته، ويتمكن رجال الأمن من الإيقاع به وكشف غموض الجرائم.

حقق مسلسل"سفاح الجيزة" نجاحاً كبيراً من وقت عرضه على إحدى المنصات، وشارك فى البطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، داليا شوقى، ناهد شكرى، والإخراج هادى الباجورى.