عودة الرباعي الدولي لتدريبات الأهلي استعدادًا للسوبر الأفريقي

انتظم الرباعي الدولي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب “التتش” بعد مشاركتهم مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا التي أقيمت يوم الجمعة الماضي ضمن تصفيات كاس الأمم الأفريقية المقبلة.

وشارك محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية في التدريبات بعد الراحة التي حصلوا عليها أمس عقب الخروج من معسكر المنتخب.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي الجديد للفريق للحديث عن الاستعدادات للفترة المقبلة.

وجاء اجتماع “كولر” مع الجهاز الطبي بشكل كامل للحديث عن تفاصيل العمل في الفترة المقبلة، وكيفية التعامل مع الإصابات، خاصة بعد رحيل تامر أبو العينين الطبيب السابق.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق تعيين أحمد جاب الله، رئيسا للجهاز الطبي الجديد للفريق بعد الرحيل المفاجئ لطبيب الفريق السابق تامر أبو العينين.

ويستعد المارد الاحمر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في السوبر الافريقي باللقاء الذي يقام على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.