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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 شخصا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة الماضي، إلى 2122، إضافة إلى 2421 جريحا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر إحصائية لها.

وقالت الداخلية المغربية، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورزازات، وأزيلال، وأكادير إداوتنان، والدار البيضاء الكبرى، واليوسفية، وتنغير، مشددة على تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة.

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