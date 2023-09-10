زاخاروفا: فرنسا يجب أن تعتذر عن "التمييز والعنصرية" بحق الصحفيين الروس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن باريس يجب أن تعتذر عن منع الصحفيين الروس من حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد: "مُنعت اليوم رئيسة تحرير موقع "روسيا نيوز"، إيكاترينا نادولسكايا، من حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. والسبب في هذا التمييز، كما قال أحد موظفي الخدمة الصحفية الفرنسية بشكل مباشر، هو أنها تمثل وسائل الإعلام الروسية".

وأكدت أن روسيا لا تستطيع ولن تتجاهل حقيقة أن "طليعة الديمقراطيات الغربية الزائفة" أظهرت مرة أخرى مثالا على التمييز العنصري وانتهاكات المبادئ الأساسية للديمقراطية.

واعتبرت أن "ما حدث مظهر صارخ من مظاهر العنصرية / حيث إن الحادثة مبنية على التمييز على أساس الجنسية، مطالبة قصر الإليزيه بالاعتذار لممثلي وسائل الإعلام.