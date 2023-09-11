تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية إذا لم تتوخ الحذر، فسوف تسيطر عليك لانفعالاتك وتسبب أضرار أكثر مما تحب في المستقبل، أنت تميل يا عزيزي إلى الرغبة في مقارنة نفسك بمن هم حولك ولذلك أنت تبحث عن المواجهة أيضًا.

برج الثور

من الناحية المهنية بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد، ولا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن، أما من الناحية الصحية حاول تجنب الأكلات الحارة.

برج الجوزاء

استعد يا عزيزي لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك فوق ذلك، من الناحية العاطفية شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه.

برج السرطان

من الناحية الصحية تجنب الأطعمة الدسمة في فصل الصيف ولا تبالع في شرب القهوة، يمكنك اليوم تبني موقفًا مؤيدًا لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك.

برج الأسد

هناك بعض التغيرات التي تحدث في حياتك، يا عزيزي لا تخجل من ذلك، واستقبل العالم بترحاب. سوف تلتقي بأشخاص جدد يمكنك الاستمتاع معهم وإقامة علاقات ذات معنى. بالنسبة للمسائل المهنية، سوف تصادفك بعض التحديات.

برج العذراء

لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن يا عزيزي إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.

برج الميزان

في الوقت الحالي، أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيضًا. حافظ على بيئة العمل الخلّاقة هذه لأن كلً منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا تكاتفتم معًا.

برج العقرب

هناك ما يعوقك يا عزيزي عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء.

برج القوس

حان وقت توضيح الأمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضًا سوء التفاهم بين الزملاء في مكان العمل. الثقة التي تنضح بها مغرية وجذابة للآخرين. أنظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة.

برج الجدي

من الناحية المهنية إذا كنت ترغب في النجاح والتفوق وفي تحقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في مكان العمل، لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود.

برج الدلو

إن العراقيل والمشاكل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلًا، واجه يا عزيزي تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة.

برج الحوت

من الناحية المهنية أنت أنسان مرن يا عزيزي وتتقبل التغيير، كما أنك تمر بفترة سلسة، فكل ما تقوم به لا يتطلب مجهود من قبلك ونتيجته جيدة. انتفع من هذه الأوقات الممتعة للتقدم في تحقيق أحلامك وطموحاتك.