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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير جمال بيومي: الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها الدبلوماسية

السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
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كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية انعقاد قمة مجموعة العشرين في هذا التوقيت، ودلالات كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر استعادت كامل قدرتها الدبلوماسية، وأصبحت صوتا مسموعا أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف بيومي أن مصر استعادت قوة الدبلوماسيين وأسلحتها القوية وعلاقاتها التجارية، موضحاً أن مصر حرمت لمدة 20 سنة قبل ثوة 2011، من أهم سلاح في الدبلوماسية هو سلاح الرئاسة والقمة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استعاد لمصر هذه القوة الدبلوماسية من خلال زيارته للعالم شرقاً وغرباً، موضحاً أن استفادة المواطن المصري من هذه العلاقات الدبلوماسية والتجارية من فرص العمل في مصر أو بالخارج مما يجلب لمصر عملات أجنبية.

السفير جمال بيومي قمة العشرين الرئيس السيسي
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