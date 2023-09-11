تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأثنين 11 سبتمبر 2023.

القاهرة

الفجْر: 5:09 am الشروق: 6:37 am الظُّهْر: 12:52 pm العَصر: 4:23 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:24 pm

الأسكندرية

الفجْر: 5:13 am الشروق: 6:42 am الظُّهْر: 12:57 pm العَصر: 4:29 pm المَغرب: 7:12 pm العِشاء: 8:31 pm

اسيوط

الفجْر: 5:14 am الشروق: 6:40 am الظُّهْر: 12:53 pm العَصر: 4:23 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:23 pm

أسوان

الفجْر: 5:46 am الشروق: 7:09 am الظُّهْر: 1:21 pm العَصر: 4:49 pm المَغرب: 7:33 pm العِشاء: 8:47 pm

بني سويف

الفجْر: 5:11 am الشروق: 6:38 am الظُّهْر: 12:52 pm العَصر: 4:23 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:24 pm

إسماعيلية

الفجْر: 5:04 am الشروق: 6:33 am الظُّهْر: 12:48 pm العَصر: 4:19 pm المَغرب: 7:02 pm العِشاء: 8:21 pm

شرم الشيخ

الفجْر: 5:00 am الشروق: 6:26 am الظُّهْر: 12:40 pm العَصر: 4:10 pm المَغرب: 6:53 pm العِشاء: 8:10 pm

سهاج

الفجْر: 5:12 am الشروق: 6:37 am الظُّهْر: 12:50 pm العَصر: 4:19 pm المَغرب: 7:02 pm العِشاء: 8:18 pm

السويس

الفجْر: 5:04 am الشروق: 6:32 am الظُّهْر: 12:47 pm العَصر: 4:18 pm المَغرب: 7:01 pm العِشاء: 8:19 pm

المنصورة

الفجْر: 5:07 am الشروق: 6:36 am الظُّهْر: 12:51 pm العَصر: 4:23 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:25 pm

طنطا

الفجْر: 5:09 am الشروق: 6:38 am الظُّهْر: 12:53 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:07 pm العِشاء: 8:26 pm