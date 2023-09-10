رئيس وزراء العراق يؤكد دعم الحكومة اللامحدود لإجراء انتخابات محلية نزيهة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، دعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية إن السوداني استقبل رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين، واطلع، خلال اللقاء، على الاستعدادات الجارية الخاصة بإقامة انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في ديسمبر القادم.

وأكد السودان، بحسب البيان، على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات خلال اطلاعه على الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، وبذل قصارى الجهود لنجاح هذه الممارسة الديمقراطية، ومن أجل أن تكون نتائجها المُعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

من جهته، أشار رئيس مجلس المفوضين، بحسب البيان، إلى "تصاعد وتيرة العمل من قبل مفوضية الانتخابات، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك"، فيما أكد رئيس الدائرة الانتخابية "إنجاز أكثر من 90% من الجدول الزمني العملياتي، ما يعني جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد".