جمال شعبان يعدد فوائد البرتقال للقلب والجهاز الهضمي

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، فوائد الشاي الأسود والأخضر، موضحًا أن الشاي مفيد جدا للقلب، ويساعد على تحسن المزاجية، ولا يفضل شربه بعد الأكل بصورة مباشرة.

وقال جمال شعبان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب شرب الشاي بعد الأكل بنصف ساعة على الأقل، ويفضل عدم تناوله بالحليب.

وأوضح جمال شعبان، أن الحلبة والترمس لهما العديد من الفوائد المتعددة للقلب، وتساعد على انبساط الشرايين التاجية.

وأكمل: الزنجبيل مفيد للقلب ويرفع مناعة الجسم، كما أن البرتقال له العديد من الفوائد، التي تحمي القلب، مؤكدا أن البرتقال لا يرفع نسب السكر، كما أن البرتقال يساعد على تحسين القناة الهضمية.